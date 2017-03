Xbox-One-Besitzer machen seit geraumer Zeit eine Dürre an First-Party-Spielen durch. Das soll sich zum Scorpio-Launch ändern. Zumindest verspricht das Xbox-Guru Phil Spencer.

Seitdem auch noch Scalebound vom Exklusivschirm der Xbox One verschwunden ist, kann man sich als Besitzer der Microsoft-Konsole schon fragen, auf was man sich in absehbarer Zukunft freuen soll. Auch wenn es um First-Party-Spiele geht, sieht es aktuell eher mau aus. Das dürfte sich spätestens zur E3 ändern, wenn das Redmonder Unternehmen aller Wahrscheinlichkeit nach die aufgebohrte Xbox One mit dem Code-Namen Project Scorpio enthüllt. Während Phil Spencer auf Twitter einige Fragen zur neuen Konsole beantwortete, ging er auch auf das Launch-Aufgebot ein. Demnach dürften große First-Party-Titel zum Launch kein Thema sein.

"Unsere First-Party-Spiele für Scorpio fertig zu haben, ist von entscheidender Bedeutung", antwortete Spencer. Nachdruck verlieh der Xbox-Chef seiner Aussage auf die Frage, ob man sich um die Zukunft der Spiele für nächstes Jahr im Hinblick auf den Scorpio-Launch Sorgen machen müsse: "Wir sind sehr konzentriert auf First-Party-Spiele. Ich werde darauf achten, wann ich etwas ankündige, aber ein starkes First-Party-Line-up zu haben ist entscheidend." Am 11. Juni, wenn Microsoft seine Pressekonferenz abhält, wissen wir, wie ernst er seine Wiederholung gemeint hat.

Aktuell sieht es also danach aus, als würde Microsoft bewusst Spiele zurückhalten, um das Launch-Line-up von Scorpio reichhaltiger zu gestalten. Wir dürfen gespannt sein.