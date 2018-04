PES 2018 und State of Decay 2 führen Line-up im Mai an

Microsoft baut sein Spiele-Netflix Xbox Game Pass auch im neuen Monat Mai wieder weiter aus. Jetzt hat man bekannt gegeben, auf welche neuen Vollversionen ihr euch dabei freuen dürft.

Das in Redmond ansässige Unternehmen hat nun Nägel mit Köpfen gemacht, was das Line-up des Xbox Game Pass im neuen Monat Mai betrifft. Wie vor einiger Zeit versprochen, wird dabei unter anderem der Zombie-Survival-Titel State of Decay 2 direkt zum Release am 22. Mai 2018 auch für Game-Pass-Abonnenten vollständig spielbar sein.

Auch darüber hinaus sind aber namhafte Titel mit von der Partie. So dürft ihr euch ab dem 01. Mai bis einschließlich 31. August 2018 auch über die Vollversion des Fussballtitels Pro Evolution Soccer 2018 aus dem Hause Konami freuen. Zu diesen beiden Top-Titeln gesellen sich noch ganze sechs weitere Spiele, so dass das Game-Pass-Line-up um satte acht Titel anwächst.

Konkret sind folgende Titel neu mit von der Partie:

Soweit in der Aufzählung kein anderweitiges Datum genannt wird, sind sämtliche Titel im Abodienst ab dem 01. Mai zu haben. Wer noch kein Game-Pass-Kunde ist, der kann sich das Spiele-Netflix für die Xbox One vorübergehend zu Testzwecken auch kostengünstig sichern. Vom 26. April bis 08. Mai senkt Microsoft den Preis für den ersten Monat für Neukunden auf einen Dollar; sonst werden 9,99 Dollar fällig.