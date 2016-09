Nun mit der Xbox One kompatibel

Die Xbox One hat mal wieder drei frühere Xbox-360-Titel erhalten, die nun mit der aktuellen Plattform kompatibel sind. Mit dabei ist auch ein Fan-Liebling.

Das bei Fans beliebte Rollenspiel Lost Odyssey, das vom Macher von Final Fantasy stammt, erschien im Februar 2008 für die Xbox 360. Nun ist das JRPG dank der Abwärtskompatibilität auch mit Microsofts aktueller Plattform Xbox One spielbar; das wurde via Major Nelson publik gemacht. Der Titel von Hironobu Sakaguchi kann aber lediglich auf der Xbox One gezockt werden, wenn ihr die Disc besitzt; eine digitale Variante gibt es nicht.

Der Titel, in dem ihr der Geschichte von Kaim folgt, ist aber nicht der einzige, der nun für die Xbox One zur Verfügung steht. Daneben sind auch die Xbox-360-Titel Guwange von CAVE sowie Toy Story 3 von Disney Interactive Studios nun auf der Xbox One spielbar.