Ab Mitte Dezember liefert Microsoft eine VR-App für die Oculus Rift, mit der ihr eure Xbox-Bibliothek auf den PC streamen könnt.

Microsoft wird ab dem 12. Dezember die Oculus-Rift-Brille besser mit der Xbox One und dem Windows-10-PC verbinden. Dann soll eine neue Applikation in den Oculus Store geworfen werden, mit der sich Besitzer ihre Xbox-Spielebibliothek über die am PC angeschlossene Rift anschauen können. Die Verbindung zwischen dem PC und der Xbox One wird über das Heimnetzwerk hergestellt, sodass der Video-Output der Konsole komplett über das Netzwerk gestreamt wird.

Auch ein paar Spiele wie Gears of War 4 oder Forza Horizon 3 lassen sich auf der Brille darstellen, dann aber nicht in gewohnter VR-Optik. Stattdessen werden die Spiele in einem virtuellen Raum platt an die Wand projiziert, wie ihr es im folgenden Bild sehen könnt:

Von einer vollwertigen VR-Konkurrenz für die PlayStation VR ist Microsoft daher noch ein Stück entfernt. Die neue App unterstreicht aber, dass Microsoft seinen Weg ins VR-Geschäft in erster Linie mit Oculus bestreiten will. Anders als Sony will der Xbox-Vater keine eigene VR-Brille in den Handel bringen, die Partnerschaft mit Oculus ist für Microsoft daher wichtig.