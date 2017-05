Xbox One

Microsoft werkelt weiter an der Optimierung der Erfahrung auf der Xbox One und hat nun ein weiteres Update der System-Software in Vorbereitung.

Die neue Firmware für die Microsoft-Heimkonsole wird im Rahmen des Preview-Programms wie gewohnt zunächst getestet. Die dort verfügbare Fassung trägt die Versionsnummer rs2_release_xbox_1705.170505-1900 und fokussiert sich vornehmlich auf die Behebung bestehender Fehler.

Unter anderem geht Microsoft ein Problem bei der App- und Spiele-Sortierung an, ebenso wie einen Fehler in Zusammenhang mit den Turnieren. Anbei könnt ihr euch die kompletten Patch-Notes zu Gemüte führen:

Details

OS version released: rs2_release_xbox_1705.170505-1900

Available: 2:00PM PDT 5/7 (9:00PM GMT 7/5)

Fixes

Games and Apps

Fixed an issue which could cause games and apps to sort alphabetically when using “Sort by last used” or “Sort by last update”.

Certain games should no longer appear in the Apps section while they are installing.

Resolved an issue which could sometimes cause uninstalled games to display as installed in the Games category.

Localization

Miscellaneous localization fixes and improvements.

Tournaments

Fixed an issue which could sometimes prevent users from participating in Tournaments.

Wann das Firmware-Update das Preview-Programm verlassen und für alle Spieler zur Verfügung stehen wird, ist gegenwärtig noch nicht bekannt.