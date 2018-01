Xbox One

In Zukunft könnt ihr euch auf einige praktische neue Features für eure Xbox One freuen. Alpha Tester können gerade eine neue Firmware ausprobieren und verraten, was alles neu ist.

Das Update mit der Versionsnummer 1802.180105-1503 wird in den kommenden Wochen mehrere Xbox-Insider-Ringe durchdringen und irgendwann schließlich auch bei der breiten Masse ankommen. Das neue Kernfeature ist dabei etwas, das sich Fans seit langem gewünscht haben. Mit der neuen Firmware könnt ihr eure Online-Status auf "Nicht stören" stellen.

Das bedeutet, Benachrichtigungen werden während dieser Einstellung nicht aufploppen, doch viel wichtiger ist, dass ihr Online-Partien genißen könnt, ohne von Nachrichten und Einladungen gestört zu werden. Das ist aber nicht alles. Neu ist auch das "Next-Achievements"-Feature. Im Guide könnt ihr all eure Achievements verfolgen und sehen, für welche Errungenschaften nur noch ein bisschen Aufwand notwendig ist. Dort werdet ihr die Ergebnisse auch durch unterschiedliche Filter sortieren können.

Darüber hinaus wird mit der neuen Firmware das Layout von Kommentaren im Community-Feed optimiert, um die Leserlichkeit zu erleichtern. Auch das Power- und Startup-Menü werden um einige Funktionen bereichert, sobald die Konsole nach einiger Inaktivität heruntergefahren wird. Microsoft hat sich noch nicht dazu geäußert, wann dieses Update mit diesem Feature rechnen kann. Für gewöhnlich dauert es aber nicht länger als einen Monat. Freut ihr euch auf die Neuerungen oder vermisst ihr ein Feature, das immer noch nicht dabei ist?