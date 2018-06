Nächste Konsole + Cloud-Technik in Arbeit

Microsoft ruht sich keineswegs aus und entwickelt die Xbox-Sparte auch technisch weiter. Phil Spencer bestätigte nun Arbeiten an einer neuen Konsole.

Im November brachte Microsoft die leistungsstarke Xbox One X heraus, doch die 4K-Plattform ist keineswegs das Ende der Fahnenstange. Am Ende der E3-Konferenz bestätigte Xbox-Chef Phil Spencer, dass das Technik-Team bereits an der nächsten Heimkonsole arbeitet. Weitere Details oder gar einen Release-Termin bestätigte Spencer aber zunächst nicht.

Das ist aber nicht die einzige technische Neuentwicklung innerhalb der Xbox-Sparte. Auch im Bereich Cloud-Gaming investiert Microsoft laut Spencer viel. Dadurch möchte man zukünftig das Spielen auf HD-Konsolenniveau auf allen Geräten überall wo ihr seid ermöglichen.