Auf der diesjährigen E3 in Los Angeles hat Microsoft die Xbox One X offiziell für den 07. November 2017 angekündigt. Doch wie oft wird sich die leistungsstarke Plattform am Ende verkaufen?

Es ist wohl schon jetzt klar, dass die leistungsstarke Xbox One X wohl nicht die meistverkaufte Konsole aller Zeiten werden dürfte. Zu wenig verbreitet sind gegenwärtig noch 4K-TV-Geräte und die Plattform legt den Fokus vor allen Dingen ja auf echtes 4K-Gaming. Doch wie gut wird sich die Xbox One X denn für Microsoft etablieren? Zu den Verkaufszahlen wagen Analysten erste Prognosen.

DFC Intelligence geht in Anbetracht von steigenden Verkaufszahlen von 4K-TV-Geräten davon aus, dass sich die Xbox One X bis zum Jahr 2021 insgesamt 17 Millionen Mal an den Mann bzw. die Frau bringen lassen wird. Die Konsole nennt man dabei ein "teures System", das sich eher an eine kleinere Gruppe an Spielern richtet, die eine hohe Grafikqualität bevorzugt, sich jedoch keinen High-End-PC zulegen möchte, so David Cole, Analyst bei DFC.

Die Herausforderung sei es daher für Microsoft, diesen eher kleineren Markt auch zu erschließen, zumal Switch und PS4 hochwertige Alternativen für kleineres Geld seien.