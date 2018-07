Die Stimme der Xbox, Major Nelson, kündigt für den gamescom-Auftritt der Xbox One nicht nur zahlreiche Spiele, sondern auch neue Hardware an. Was steckt dahinter?

In wenigen Wochen beginnt in Köln die gamescom 2018. Zwischen dem 21. und 25. August gibt es wieder jede Menge zu sehen, zu hören und vor allem zu zocken. Als Konsolenhersteller wird natürlich auch Microsoft mit der Xbox One am Start sein. Für die Messe werden aber nicht nur neue Spiele in Aussicht gestellt ...

Major Nelson, das Sprachrohr der Xbox, kündigte auf seiner Webseite unlängst an, dass es neben rund 25 neuen Spielen – z.B. Forza Horizon 4 und Ori and the Will of the Wisps – auch neue Hardware und Accessoires zur Xbox One geben werde. Was genau damit gemeint ist, lässt der Major offen. Vor allem ist mit neuen Controllern zu rechnen, darunter auch der behindertengerechte Xbox Adaptive Controller. Ebenfalls denkbar sind ein frisches Modell der Xbox One X oder die Ankündigung einer Preissenkung für die Xbox One S.

Wer dagegen auf die Vorstellung eines Nachfolgers der Xbox One hofft, dürfte ziemlich enttäuscht werden. Zwar arbeitet Microsoft bereits an einer neuen Konsolengeneration, doch auf der gamescom wird davon unter Garantie noch nichts zu sehen sein.