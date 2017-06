Zuletzt sorgte ein ausführlicher Bericht von Ars Technica für Aufsehen. Monatelang hatte das renommierte Magazin Xbox-Live-Daten ausgewertet, um Aussagen zur Nutzung des Abwärtskompatibilitäts-Feature der Xbox One machen zu können. Nun hat sich Microsoft selbst zu Wort gemeldet.

Der Bericht von Ars Technica hatte es durchaus in sich, besagter dieser doch, dass eigentlich kaum Inhaber einer Xbox One das Feature der Abwärtskompatibilitäts mit zahlreichen Xbox-360-Titeln nutzen würden. Von lediglich 1,5 Prozent der Xbox-One-Nutzer war damals aufgrund von ausgewerteten Xbox-Live-Daten aus über vier Monaten die Rede. Dieser Erhebung und dem gezogenen Fazit widersprach Microsoft nun in einem Statement.

Man habe den Artikel von Ars Technica sehr genau unter die Lupe genommen und eine eigene Analyse der aktuellen Daten mit identischen Paramtern angestoßen. Demnach sei die Analyse und die daraus gezogenen Schlüsse "stark ungenau und irreführend", was auch auf einem nicht annähernd kompletten Datensatz zurückzuführen sei. Ars Technica selbst räumte nach Rücksprache mit Microsoft ein, dass offenbar die Sektion "My Games and Apps" auf der Xbox One deutlich häufiger aufgerufen wird, als zunächst berichtet. Im Artikel war von einer Nutzung von lediglich 6,3 Prozent der Xbox-One-Inhaber die Rede, tatsächlich sind dies aber rund 71 Prozent. Dennoch bleibt man bei der Seite dem grundlegenden Ergebnis der Studie weiter treu.

Microsoft betont indes, dass man aufgrund der vorliegenden kompletten Xbox-Live-Nutzungsdaten genau wisse, dass sich Spieler ausgiebig mit abwärtskompatiblen Spielen beschäftigen würden. Daher werde man das geliebte Feature auch weiterhin unterstützen. Man schätze die Arbeit von Ars Technica sehr, weitere Informationen über die Xbox-Community bereit stellen zu wollen; man werde in Zukunft aber nach Wegen suchen, um auch die Interessen der Spieler und der eigenen Partner zu schützen.

Via Twitter hatte sich zuvor auch Xbox Chief Marketing Officer Mike Nichols gemeldet und bekräftigt, dass rund 50 Prozent der Xbox-One-Inhaber über 508 Millionen Stunden mit dem Feature zugebracht hätten. Xbox-Chef Phil Spencer ergänzte, dass mindestens ein oder zwei abwärtskompatible Spiele Tag für Tag zu den am häufigsten gezockten Titeln auf der Plattform zählen.

Wie steht ihr denn zu dem Feature? Nutzt ihr es ausgiebig?