Microsoft gibt sich selbstverständlich auch in diesem Jahr wieder die Ehre auf der größten und wichtigsten Branchenmesse, der E3 in Los Angeles. Für das Event macht man nun im Vorfeld große Versprechungen.

Microsoft will sich der PS4 und der Switch nicht so einfach geschlagen geben und hat in Bezug auf die Xbox One Großes vor was die diesjährige E3 in Los Angeles betrifft. Diesbezüglich ließ man nun einige Details vom Stapel, die aufhorchen lassen.

So versprichen die Redmonder nicht weniger als "die größte Show überhaupt", die das Unternehmen jemals auf der E3 vom Stapel gelassen hat. Das alljährliche Xbox E3 Briefing wird im Microsoft Theater im LA Live stattfinden; dort befindet sich gleichzeitig auch der zentrale Hub für alle Xbox-Events während der E3-Woche. Im LA Convention Center wird Microsoft ebenfalls vor Ort sein, sich dort aber exklusiv auf Mixer konzentrieren. Dort wird es Spielmöglichkeiten ebenso geben wie Streams und E3-News.

Doch zurück zum Briefing, das ja ausgiebig groß ausfallen soll. Dieses ist für den 10. Juni 2018 um 13:00 Uhr Ortszeit geplant; bei uns wird es dann bereits 22:00 Uhr abends sein. Im Anschluss wird es diverse Fanfest-Aktivitäten, Hands-On-Gameplay und Demos für die E3-Besucher geben. Details zu den konkreten Inhalten des E3-Briefings wurden indes noch nicht bekannt.