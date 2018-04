Microsoft hat aktuelle Geschäftszahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt und kann in diesem Zusammenhang auch weitere Erfolge der Xbox-Sparte verkünden.

Das Geschäftsquartal endete am 31. März 2018 und brachte vor allen Dingen auch eine größere Steigerung der Software-Verkäufe für die Xbox mit sich. Der Gaming-Umsatz wurde folglich auf 345 Millionen Dollar gesteigert, was einer Erhöhung von satten 18 Prozent im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres entspricht. Der Softwarebereich an sich hat sogar eine Steigerungsrate von 24 Prozent, was vor allen Dingen auch der Stärke von Third-Party-Titeln geschuldet ist.

Die wichtigste Zahl für Microsoft ist indes weiterhin die Anzahl der Xbox-Live-Nutzer, die nunmehr bei 59 Millionen liegt. Zieht man hier den Vergleich zum Vorjahresquartal, dann hat Microsoft noch einmal um stattliche sieben Millionen Nutzer zugelegt.

Zieht man ein Zwischenfazit für das ganze bisherige Geschäftsjahr, so steigerte sich der Umsatz in der Gaming-Sparte in den neun abgelaufenen Monaten um 9 Prozent auf 658 Millionen Dollar. Die Xbox-Sparte ist dabei das Zugpferd, denn hier lag die Steigerungsrate bei überproportionalen 15 Prozent. Zu den konkreten Hardware-Verkäufen äußerte sich Microsoft jedoch nicht.