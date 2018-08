Das ging flott: In der vergangenen Woche gab es noch Gerüchte um ein neues Abomodell rund um die Xbox One, und jetzt hat Microsoft auch schon Nägel mit Köpfen gemacht. Via Xbox Wire hat man Xbox All Access offiziell bestätigt!

Zumindest in den Vereinigten Staaten gibt es ab sofort ein neues Abomodell aus dem Hause Microsoft rund um die Xbox One. Dabei bestätigten sich Gerüchte um den neuen Dienst Xbox All Access, der genau unter diesem Namen jetzt offiziell bestätigt wurde.

Der neue Abodienst steht in den Vereinigten Staaten zunächst nur für eine begrenzte Zeit zur Auswahl und das Angebot gilt auch nur solange der Vorrat reicht. Dabei schließen US-Spieler für ein monatliches Entgelt ein 24-monatiges Abo ab. Im Zuge dieses Abonnements erhalten sie eine neue Xbox One S oder auch eine Xbox One X an die Hand. Darüber hinaus sind der Xbox Game Pass mit Zugriff auf über 100 Vollversionen und der für Online-Multiplayer notwendige Dienst Xbox Live Gold inkludiert.

Wer sich in den Staaten für eine Xbox One S mit 1TB Speicher entscheidet, der muss 21,99 Dollar für 24 Monate berappen. Microsoft selbst spricht dabei von einem der günstigsten Deals innerhalb der Xbox-Familie, den man jemals angeboten habe. Wer eine leistungsstarke Xbox One X mieten möchte, der muss 34,99 Dollar monatlich blechen.

Ob und wann das neue Abo auch den Weg in hiesige Gefilde findet bzw. ob Xbox All Access nach der zeitlich begrenzten ersten Phase möglicherweise zu einem dauerhaften Angebot werden könnte, das ist gegenwärtig noch nicht bekannt. Wir halten euch auf dem Laufenden!