Anders als bei der PlayStation 4 Pro wird die Xbox One S mit einem Blu-ray-4K-Laufwerk erscheinen. Microsoft nannte nun die Gründe für diese Entscheidung.

Sony wird in der angaloppierenden PlayStation 4 Pro auf ein Blu-ray-4K-Laufwerk verzichten, unter anderem nennen die Japaner das Streaming als Argument gegen das Laufwerk - wahrscheinlich wird aber auch der Preis eine Rolle gespielt haben. Die Xbox One S trägt dagegen ein passendes Laufwerk in sich, wozu Microsofts Albert Pinello nun die passende Begründung liefert.

Microsoft wolle auf der Xbox One S "die vollständige 4K-Geschichte" erzählen, Blu-rays seien ein wichtiger Teil davon. Zwar würden physische Medien immer mehr an Bedeutung verlieren - wie Sony glaubt also auch die Konkurrenz an die digitale Zukunft -, jedoch sei das Streaming auf globaler Ebene einfach noch nicht weit genug. Nicht in allen Ländern wie in den USA hätten Menschen Zugriff auf Streaming-Inhalte, physische Medien seien daher weiterhin wichtig. Ob auch die Xbox One Scorpio mit Blu-ray-4K-Laufwerk erscheint, sei dagegen noch nicht entschieden worden.