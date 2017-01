Microsoft hat via Xbox Wire einen Rückblick auf das abgelaufene Jahr 2016 gewagt. Für die Xbox One war es im Großen und Ganzen ein erfolgreiches Jahr, weshalb Microsoft selbst gar von einem "Meilenstein" in der Geschichte der Konsole spricht.

Laut Microsoft war Xbox Live gefragter denn je. Allein im November sowie im Dezember wurden mehr als 3,9 Milliarden Stunden über den Dienst gezockt. Das entspricht einer Steigerung von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Nutzerzahlen der Onlinedienste werden gemeinhin am aussagekräftigeres Kriterium herangezogen, wieviele Gamer eine Plattform tatsächlich auch nutzen.

Mit Ablauf des Jahres 2016 standen Spielern auf der Xbox One nunmehr fast 400 Spiele zur Verfügung. Das neu veröffentlichte Forza Horizon 3 sei das am besten bewertete sowie am häufigsten gekaufte Rennspiel 2016 gewesen. Die Forza-Franchise als Ganzes bringe es auf nun über 14 Millionen Spieler auf Xbox One und Windows 10.

Neben der Veröffentlichung von Gears of War 4 standen 2016 zudem der Release der Xbox One S samt HDR-Support sowie das Xbox-Play-Anywhere-Programm im Fokus. Die Abwärtskompatibilität der Xbox One sorgte für über 265 Millionen Spielstunden auf der aktuellen Plattform, die mit früheren Xbox-360-Titeln zustande kamen.

Für 2017 verspricht Microsoft den Gamern ein "spezielles Jahr", schließlich steht für Herbst die Veröffentlichung der leistungsstärkeren Project Scorpio auf dem Plan. Microsoft selbst spricht von der "leistungsstärksten Konsole aller Zeiten".