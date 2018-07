Unter dem Projektnamen Xbox Scarlet werkelt Microsoft bereits am Nachfolger zur Xbox One. Dabei sollen auch japanische Entwickler verstärkt helfen und eingebunden werden.

Im Rahmen der E3-Pressekonferenz bestätigte Microsofts Head of Xbox Phil Spencer offiziell, dass die Redmonder bereits an der nächsten Heimkonsole, also dem Nachfolger zur Xbox One X, arbeiten. Weitere Details blieben zunächst offen, in der Folgezeit gab es aber natürlich erste Gerüchte zum Thema. So soll die Plattform derzeit den Codenamen Xbox Scarlet tragen.

Die Next-Gen-Plattform soll dann auch auf dem japanischen Markt besser Fuß fassen, wo sich Microsoft mit der Xbox seit jeher sehr schwer tut. Gegenüber der japanischen Famitsu bekräftigte Spencer aber nun Bemühungen, es künftig besser zu machen. Schließlich gilt gerade Japan eigentlich als verkaufsträchtiger Videospielmarkt, den Microsoft bislang eigentlich kaum richtig erschließen konnte.

Damit sich das ändert, werden japanische Entwickler und Publisher viel mehr in die Entwicklung der Xbox Scarlet eingebunden. So ist Spencer bereits selbst in den fernen Osten gereist, um mit dort ansässigen Videospielunternehmen zu sprechen und diese nach ihren Bedürfnissen und gewünschten Features für die Scarlet zu fragen. Spencer selbst ist überzeugt davon, dass er schon ein engeres Band zwischen Microsoft und den japanischen Videospielfirmen knüpfen konnte.

Die signifikantesten Bemühungen Microsofts in Japan sind wohl der Xbox-360-Ära zuzurechnen. Damals veröffentlichten die Redmonder gar spezielle Exklusivtitel mit japanischem Fokus, darunter Blue Dragon oder Lost Odyssey vom Final-Fantasy-Schöpfer Hironobu Sakaguchi. Dennoch hatte man dort im Grunde gegen Sony und Nintendo bislang kaum eine Chance und fristet eher ein Nischendasein. Bleibt abzuwarten, ob sich das mit der Xbox Scarlet in Anbetracht der neuen Bemühungen ändern wird.