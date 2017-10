Xbox One S

Weihnachten rückt immer näher und damit auch das verkaufsträchtigste Geschäft für Konsolenhersteller und Spieleentwickler. Microsoft bringt daher auch wieder neue Konsolen-Bundles mit der Xbox One S auf den Markt.

Wer auf die leistungsstärkere Xbox One X verzichten kann und sich mit einer kostengünstigeren Xbox One S eindecken möchte, der bekommt zum Weihnachtsgeschäft seitens Microsoft wieder neue Möglichkeiten an die Hand. Gleich vier Konsolen-Bundles wurden angekündigt, wovon eines aber nicht bei uns erscheint. Wir verschaffen euch im Folgenden einen Überblick.

Alle Pakete beinhalten eine Xbox One S mit 500GB und sollen "in den kommenden Wochen" verfügbar sein; konkrete Daten nannte Microsoft zunächst nicht. Außerdem gemeinsam haben alle Bundles, dass diese 279 Euro kosten werden. Was ihr dafür bekommt, hängt von den gewählten Paketen ab.

Das "Xbox One S Minecraft Complete Adventure Bundle" beinhaltet neben der Konsole und dem Wireless Controller auch Download-Codes für Minecraft und Minecraft: Story Mode - Season 1 (Episoden 1-8), einen Download-Code für das "Minecraft Explorer's Pack", drei Monate Xbox Live Gold und einen Monat Xbox Game Pass.

Das "Xbox One S Rocket League Blast-Off Bundle" bringt neben Konsole und Controller einen Download-Code für Rocket League, drei Monate Xbox Live Gold und einen Monat Xbox Game Pass mit sich. Das "Xbox One S Starter Bundle" hat kein Spiel inklusive, stockt aber den Xbox Game Pass von einem auf drei Monate auf; ansonsten gibt es auch hier Konsole, Controller und drei Monate Xbox Live Gold.

Bleibt das "Xbox One S Ultimate Halo Bundle" das aber exklusiv der Kette Walmart in den USA vorbehalten bleibt. Hier sind 14 Tage Xbox Live Gold, ein Monat Xbox Game Pass, aber auch die Vollversionen von Halo 5: Guardians und Halo: The Master Chief Collection enthalten.