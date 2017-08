In der neuen Woche steigt in Köln die gamescom 2017 vom 22. bis zum 26. August und auch Microsoft ist vor Ort. Der Startschuss fällt aber bereits am heutigen Sonntagabend mit dem offiziellen Media Briefing des Redmonder Unternehmens.

Microsoft eröffnet die diesjährige gamescom mit seinem Media Briefing. In diesem wird es um Neuigkeiten zur Xbox One sowie der leistungsstärkeren Xbox One X und Windows 10 gehen. Der Startschuss der Show soll um 21:00 Uhr fallen und ihr könnt hier via Livestream direkt dabei sein.

Neben kommenden Inhalten für die Xbox One X hat Microsoft auch neue Spiele für Xbox One und PC versprochen; einige Trailer sollen zudem ihre Weltpremiere feiern. Zu den heißesten Kandidaten für einen Auftritt während des Media Briefings zählen Sea of Thieves, Forza Motorsport 7, Cuphead, Age of Empires: Definitive Edition, Halo Wars 2 und mehr. Zuletzt gab es auch Gerüchte um eine spezielle Project Scorpio Edition der Xbox One X, die wohl vorgestellt werden soll.

Mit dem Briefing werden auch die Details zu den Vorbestellmöglichkeiten der Xbox One X bekannt gegeben; vermutlich werden Vorbestellungen direkt im Anschluss möglich sein.