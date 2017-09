Im November erscheint die Xbox One X und Microsoft hat bereits versprochen, dass über 100 Spiele für die leistungsfähige 4K-Konsole optimiert werden. Diese Liste ist nun noch einmal angewachsen und zählt mittlerweile gar 130 Titel.

Microsoft arbeitet zusammen mit Drittherstellern daran, den Kauf einer Xbox One X schmackhaft zu machen, indem man weiter an der Software-Schraube dreht. So wurde die ohnehin schon über 100 Titel umfassende Liste der optimierten Spiele noch einmal erweitert, so dass diese nun 130 Spiele zählt.

Das Unternehmen hat die entsprechende Liste nun aktualisiert und gleich deren 15 neue Spiele hinzugefügt, die für die Ausgabe auf der Xbox One X optimiert werden. Konkret handelt es sich dabei um: