Xbox One X

Für die kommende Xbox One X will Microsoft möglichst viele Spiele optimieren. Die Liste der unterstützten Titel ist mittlerweile weiter angewachsen und wurde im Rahmen des Media Briefings zur gamescom um einige Blockbuster ergänzt.

So wurde heute Abend bestätigt, dass auch Halo 5: Guardians und auch Quantum Break für die Xbox One X optimiert werden. Beide Spiele sollen demnach komplett in 4K ausgegeben werden. Zu den für die leistungsstarke Konsole bestätigten optimierten Titeln zählen somit unter anderem:

Gears 4

Forza Horizon 3

Minecraft

Killer Instinct

Halo Wars 2

Halo 5

Quantum Break

FIFA 18

Star Wars: Battlefront II

Middle-Earth: Shadows of War

NBA 2K18

Titanfall 2

Fallout 4

In der Zwischenzeit wurde eine deutlich umfassendere Liste mit allen darüber hinaus auch sonstigen optimierten Titeln veröffentlicht. Dieser könnt ihr bei Major Nelson nachlesen. Insgesamt werden - Stand heute - über 100 Titel für die leistungsstarke Konsole optimiert.