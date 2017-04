Xbox One Project Scorpio

Gestern wurden die technischen Spezifikationen der neuen Project Scorpio bekannt. Ein Detail ist dabei bislang etwas untergegangen: Microsoft lässt auch bei der leistungsstarken Konsolen den Kinect-Port fallen.

Wie schon bei der Xbox One S zuvor, wird auch die Project Scorpio nicht mehr über einen dedizierten Kinect-Port direkt an der Konsole verfügen. Die Unterstützung der Bewegungssteuerung spielt also offenbar bei Microsoft eine immer weiter untergeordnete Rolle.

Die Anordnung der Ports basiere auf der Xbox One S weswegen es keine Rückkehr des originalen Xbox-One-Kinect-Ports gebe. Kinect wird dennoch grundsätzlich weiter unterstützt, es ist jedoch die Anschaffung eines rund 40 Dollar teuren USB-Adapters für das Peripheriegerät notwendig.

Als Microsoft die Xbox One ursprünglich veröffentlichte, zählte Kinect noch zu einem "integralen" Bestandteil. Davon ist man mittlerweile weit entfernt.