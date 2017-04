Langsam aber sicher wird es ernst was Microsofts leistungsstarke Konsole Project Scorpio betrifft. Möglicherweise erwarten uns noch im Laufe dieser Woche handfeste Infos.

Bereits am Wochenende gab es ja neue Gerüchte rund um das Line-up der Project Scorpio. Noch im weitere Wochenverlauf könnte es nun handfeste Informationen zu den konkreten Spezifikationen der Hardware geben. Entsprechende Spekulationen mehren sich nun vor allen Dingen via Twitter.

Mit Jez Corden, renommierter Redakteur von Windows Central, sowie dem Podcast The Inner Circle gibt es gleich zwei zuverlässige Quellen, die nun aussagten, dass Microsoft in den kommenden Tagen Details zur Project Scorpio bestätigen wird. Die Rede ist davon, dass die Ankündigung über die Technik-Experten von Digital Foundry am 06. April erfolgen soll.

Auch Xbox-Chef Phil Spencer meldete sich auf die Rückfrage eines Fans hin zu Wort und dementierte die Berichte zumindest nicht. Vielmehr zeigte er sich sehr zufrieden mit dem First-Party- sowie Third-Party-Support der neuen Plattform und versprach, dass wir "schon bald mehr hören" werden, was die leistungsstarke Xbox-Konsole betrifft.

Die Plattform wird sicherlich auf der E3 2017 in Los Angeles eine gewichtige Rolle bei Microsoft spielen, das Unternehmen wird sich dort vermutlich vornehmlich auf Spiele konzentrieren. Gut möglich also, dass die Enthüllung der konkreten Spezifikationen der Plattform tatsächlich im Vorfeld - und womöglich schon diese Woche - erfolgen wird.