Xbox One

Die Xbox One aus dem Hause Microsoft mag nicht so erfolgreich sein wie Sonys PlayStation 4, ein totaler Schuss in den Ofen ist aber natürlich auch diese Konsole nicht. Das zeigen neue Zahlen, die nun über eine Analystenfirma veröffentlicht wurden.

Microsoft selbst veröffentlicht ja schon länger keine offiziellen Verkaufszahlen der Xbox One mehr. Ein neuer Bericht der Analysten von SuperData spricht nun aber vom Erreichen eines neuen Meilensteins noch im abgelaufenen Jahr 2016.

Laut einer Analyse bzw. Erhebung des Dienstes, die anlässlich der Switch-Vorstellung durchgeführt wurde, bringt es die Xbox One mittlerweile auf eine Verbreitung von 26 Millionen Exemplaren. Diese Marke soll bis Ende vergangenen Jahres erreicht worden sein und kann sich durchaus sehen lassen.

Im Oktober-Bericht zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017 hat Microsoft berichtet, dass Xbox Live mittlerweile 47 Millionen aktive Nutzer zähle. Im Vorjahr waren es noch 39 Millionen gewesen. Viele frühere Xbox-360-Nutzer dürften daher auch ein Upgrade auf die Xbox One durchgeführt und ihren früheren Account weiter genutzt haben. Neue Accounts können auch von Windows-10-Nutzern stammen.

Im Vergleich zu Sony sind aber auch 26 Millionen Verkäufe weltweit immer noch deutlich weniger. Die PlayStation 4 hat laut offiziellen Angaben zuletzt die Marke von 53,4 Millionen Exemplaren durchbrochen.