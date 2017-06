Unter großem Applaus stellte Microsoft das Abwärtskompatibilitäts-Feature der Xbox One auf der E3 2015 vor, das euch auf der aktuellen Konsole auch ältere Xbox-360-Titel zocken lässt. Doch dem Anschein nach wird dieses nur in geringfügigem Umfang tatsächlich auch genutzt.

Microsoft arbeitete stets weiter an der Liste der abwärtskompatiblen Xbox-360-Spiele, doch die Nutzer der Xbox One scheinen das Feature weitestgehend überhaupt nicht zu verwenden. Das geht aus einer Erhebung von Ars Technica unter Einsatz einer Third-Party-API hervor.

Die Technik-Experten haben mit der API zufallsbasiert fast eine Million aktive Xbox One Gamertags ausgewertet. Beginnend mit dem letzten September betrug der Auswertungszeitraum fünf Monate. In dieser Zeit wurden 1,65 Milliarden Minuten auf der Xbox One durch die Spieler verbracht, jedoch entfielen davon nur überschaubare 1,5 Prozent auf die abwärtskompatiblen Xbox-360-Spiele. Jeder aktive Xbox-One-Nutzer hat im Schnitt damit nur 23,9 von 1.526 Minuten mit einem kompatiblen Xbox-360-Titel verbracht.

Xbox-Chef Phil Spencer hatte zuvor betont, dass fast 50 Prozent der Konsoleinhaber das Feature bereits genutzt hätten; allerdings scheint laut der Erhebung von Ars Technica die Nutzungsdauer im Schnitt nicht sehr lange gewesen zu sein.

Dennoch: Dank des Features konnten beispielsweise die Verkaufszahlen von Red Dead Redemption um fast 6.000 Prozent gesteigert werden, als dieses verfügbar wurde. Der Titel war zuvor mehr oder weniger komplett in der Versenkung verschwunden. Unter dem Strich schafft es mit Call of Duty: Black Ops aber auch nur ein abwärtskompatibles Spiel in die Top 100 der populärsten Xbox-One-Apps was die Nutzerzahlen betrifft.

So viele Titel und keiner spielt sie? Die besten Xbox-360-Spiele für Xbox One!