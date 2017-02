Inhaber einer Xbox One oder von Windows 10 dürfen sich in diesem Jahr wieder auf ein üppiges Line-up freuen. Das betonte nun zumindest Xbox-Chef Phil Spencer.

Microsoft hat für das neue Jahr 2017 große Pläne in Sachen Xbox One. Diesbezüglich hat sich nun Xbox-Chef Phil Spencer geäußert. Dieser versprach in Bezug auf die Scorpio abermals "die leistungsstärkste Konsole, die jemals gemacht wurde" für dieses Weihnachtsgeschäft.

Allerdings will man aber auch an der Spielefront einen drauf legen. Das First-Party-Line-up soll in 2017 laut Spencer "großer und differenzierter" ausfallen. Zu den bislang bestätigten Exklusivspielen für Xbox One und Windows 10 zählen Sea of Thieves, State of Decay 2 und Crackdown 3. Das liest sich noch nicht sehr umfangreich, doch man habe natürlich noch deutlich mehr in der Hinterhand und werde sich diesbezüglich auf der E3 2017 in Los Angeles äußern.

"Wir konzentrieren uns darauf, die größte Spielebibliothek in der Xbox-Konsolen-Geschichte aufzubauen, was auch bedeutet, dass unser Line-up der abwärtskompatiblen Spiele weiter anwachsen wird", versprach er weiter.