Im Bundle mit Far Cry Primal und Rise of the Tomb Raider

Der Online-Händler Amazon listet derzeit eine 1-TB-Xbox-One im Bundle mit Far Cry Primal und Rise of the Tomb Raider. Die Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf ist enorm.

Aktuell wird die Xbox One in der Ausführung mit einem Terrabyte Speicher für 333 Euro angeboten. Im Bundle mit Rise of the Tomb Raider und Far Cry Primal zahlt ihr gerade einmal sechs Euro mehr, also 339 Euro. Die Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf aller drei Produkte liegt also bei über 100 Euro. Das Angebot findet ihr unter .

Wer bisher mit dem Kauf der Konsole liebäugelte und den passenden Augenblick abgewartet hat, findet hierin vielleicht das richtige Kaufargument.