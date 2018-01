Nicht nur für die Switch und die PS4 befinden sich zahlreiche exklusive Blockbuster in Arbeit, auch Microsoft lässt sich mit seiner Xbox One natürlich nicht lumpen. Zum Line-up für die Heimkonsole gibt es nun einen potentiellen Leak mit zahlreichen Infos zu Spielereihen wie Fable, Halo und mehr.

Auf dem Weg zur E3 2016 gab es etliche Gerüchte rund um die bevorstehenden Enthüllungen von Microsoft. Quelle: Ein Internetnutzer namens Klobrille, der offenbar gute Quellen hat, denn viele davon haben sich letztendlich bestätigt. Nun ist Klobrille im Resetera-Spieleforum erneut aufgetaucht und hat potentielle Infos rund um das Microsoft-Line-up im Köcher. Auch wenn sich diese Spekulationen bislang nicht verifizieren lassen, sind diese in Anbetracht der früheren Trefferquote des Leakers durchaus interessant.

Schenkt man dem Nutzer Glauben, dann arbeitet Microsoft aktiv an den drei großen Spielemarken Forza, Fable und Halo. Nach langer Wartezeit befinde sich mit Fable 4 ein neuer Teil der Rollenspielreihe bei einem Studio in Großbritannien in der Mache. Der Projektname heiße dort "Wisdom".

Daneben soll es auch ein Forza Horizon 4 geben, das dieses Mal in Japan angesiedelt sein soll. Das kommende Halo 6 soll indes wirklich sehr hohe Spielerzahlen ermöglichen, weshalb es bereits andere Gerüchte um einen Battle-Royale-Modus ähnlich wie im Blockbuster PlayerUnknown's Battlegrounds gibt.

Und sonst so? Laut Klobrille befindet sich auch ein neues Perfect Dark in Arbeit, wobei hier The Coalition und ein zweites Studio kooperieren sollen. Überraschenderweise soll das Spiel auf eine Third-Person-Perspektive setzen; alle anderen Teile der Reihe in der Serie wurden aus der First-Person-Perspektive gezockt.

Das für 2018 angekündigte Crackdown 3 soll einen Koop-Modus für vier Spieler in der Kampagne unterstützen und darüber hinaus wird es - ein weiterer Leak - auch ein neues MechWarrior geben. Ob sich diese ganzen Gerüchte auch bestätigen, bleibt natürlich abzuwarten. Falls ja, dann hat Microsoft aber auch ein sicherlich interessantes Line-up in Arbeit, oder was meint ihr?