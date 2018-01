Bisher war der Xbox Game Pass bereits eine feine Sache, doch er wird schon bald besser. Denn das Angebot bekommt bald eine richtig feine Neuerung spendiert.

Für 9,99 Euro im Monat bietet euch der Xbox Game Pass die Möglichkeit, auf zahlreiche ältere Titel ohne zusätzliche Kosten zugreifen zu können: Als Abonnent ladet ihr die Games herunter und könnt sie solange zocken, wie ihr Mitglied seid. Mehr als 100 Spiele sind Teil des Xbox Game Pass, sowohl von anderen Herstellern als auch Microsoft selbst.

Doch im März bekommt der Dienst ein großes Upgrade verpasst. Fortan werden alle Microsoft-eigenen Neuerscheinungen ab ihrem Release auch Bestandteil des Game Pass sein. Der Startschuss fällt am 20. März mit dem Piraten-Abenteuer Sea of Thieves.

In Zukunft gehören sämtliche Spiele der Microsoft Studios vom Start weg zum Xbox Game Pass, darunter State of Decay 2 und Crackdown 3. Auch künftige Fortsetzungen bekannter Marken wie Gears of War, Halo oder Forza können direkt zum Release über den Service bezogen werden.

Ebenfalls ab dem 20. März bietet Microsoft ein 6-monatiges Abo für den Xbox Game Pass an. Für die USA wurde als Preis 59,99 Dollar genannt, hierzulande dürften rund 60 Euro fällig werden.