Was Controller für die Xbox One betrifft, so geht es bei Microsoft derzeit wirklich Schlag auf Schlag. Heute wurde die nächste Farbvariante angekündigt.

Erst kürzlich stellte Microsoft einen roten Xbox-One-Controller vor, der als mittlerweile vierte Farbvariante ab heute in den USA erhältlich ist (wir berichteten). Just an diesem Tag meldete sich Larry "Major Nelson" Hryb abermals zu Wort und kündigte nun die fünfte Farbvariante an.

Der neue Controller ist im grünen Farbton gehalten, der am ehesten an die US Army erinnert. Darüber hinaus bekommt dieser einige orangefarbene Nuancen und Akzente verpasst. In den USA soll das gute Stück zum Preis von 64,99 US-Dollar via Microsoft Store und Walmart ab dem 24. Januar zu haben sein. Weltweit - und damit auch bei uns - wird es den Controller "bei ausgewählten Händlern" ab dem 31. Januar 2017 geben.