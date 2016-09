Xbox One S

Zumindest in Großbritannien scheint die Xbox One S den Konsolenabsatz deutlich gepuscht zu haben, sie verkaufte sich weitaus häufiger als Sonys PlayStation 4 Slim.

Scheinbar legt die Xbox One S zumindest in Großbritannien einen erfolgreichen Start hin: Im Vergleich zur Vorwoche konnten nach Verkaufsstart 989 Prozent mehr Microsoft-Konsolen abgesetzt werden, wobei die absoluten Zahlen noch fehlen. Viel spannender dürfte daher sein, dass 71 Prozent aller Hardware-Verkäufe im Vereinigten Königreich auf die Xbox One S fielen.

Nur 19 Prozent davon gingen auf die PlayStation 4 Slim zurück, Microsofts frische Konsole hüpfte folglich 361 Prozent häufiger über die britischen Ladentheken als Sonys Konkurrent. Allerdings dürften viele Käufer auf die PlayStation 4 Pro warten, die Sony erst im November in den Handel schmeißen wird.