Xbox One

Pünktlich zum Wochenende hat Microsoft die Liste der abwärtskompatiblen Spiele auf der Xbox One wieder erweitert und ermöglicht euch weiteren Spielestoff auf der aktuellen Heimkonsole zu genießen.

Insgesamt wurden dem Dienst nun gleich sechs Xbox-360-Titel hinzugefügt, die sich nun auch auf der Xbox One zocken lassen. Darunter befinden sich auch die namhaften Vertreter Assassin's Creed: Rogue, Borderlands 2 und The King of Fighters 2002 Unlimited Match. Wer loslegen möchte, muss lediglich seine Disc einlegen oder sich die digitale Spielversion zulegen.

Wer Borderlands 2 noch nicht besitzt, der darf sich schonmal auf März freuen. Vom 01. bis 15. März ist das Spiel nämlich kostenfrei im Rahmen der Games with Gold zu haben.

Alle neuen Titel im Überblick: