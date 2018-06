Xbox One

Microsoft darf sich weiter über den Ausbau des Line-ups an abwärtskompatiblen Titeln auf der Xbox One freuen. Dieses Mal übernahm die entsprechende Ankündigung der neuen Spiele aber mit Rockstar direkt der kooperierende Drittanbieter.

Rockstar Games wird drei klassische Titel vergangener Tage über die Abwärtskompatibilität auf die Xbox One bringen; das haben die Kult-Entwickler hinter der GTA-Reihe nun offiziell bestätigt. Auch GTA-Fans kommen dabei natürlich auf ihre Kosten und werden bedacht!

So sollen ab dem 07. Juni 2018 die drei Xbox-360-Titel GTA: San Andreas, Midnight Club: Los Angeles und Table Tennis auch auf der Xbox One spielbar werden. Von GTA: San Andreas werden sowohl die Xbox-360- als auch die ursprüngliche Xbox-Variante kompatibel, so dass ihr unterschiedliche Möglichkeiten habt, einzusteigen. Allerdings: Speicherstände von der originalen Xbox können nicht übernommen werden, jedoch haben Inhaber des Spiels die Möglichkeit, die aufgewertete Xbox-360-Version zu erhalten.

Von Midnight Club: Los Angeles werden sowohl das Original als auch die Complete Edition kompatibel sein. Wer die Spiele digital besitzt, kann über die entsprechende Installationsoption ab dem 07. Juni direkt loslegen. Wer noch eine Disc der Spiele besitzt, kann diese schlicht einlegen und darüber durchstarten.