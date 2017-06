Auf der diesjährigen E3 wird Microsoft bekanntermaßen auch seine leistungsstärkere Plattform Project Scorpio thematisieren. Vorab veröffentlichte Teaser-Clips können die wesentlichen Informationen aber womöglich schon vorher verraten.

Von Microsofts E3 Media Briefing sind Name, Preis und Release-Termin der Project Scorpio zu erwarten, gerüchteweise könnten die im Vorfeld der Messe veröffentlichten Teaser-Videos diese Infos aber womöglich bereits verraten. Sollten sich die nachfolgenden Ausführungen bestätigen, dann könnte die Konsole als Xbox 10 S zum Preis von 399 US-Dollar am 13. Oktober 2017 in den Handel kommen. Aber ob es am Ende wirklich so kommt? Die Spekulationen sind jedenfalls mit sehr viel Vorsicht zu genießen.

In einem der zwei Teaser-Clips wurde ganz offensichtlich der Schriftzug X10S101-317 ins Bild editiert, so dass Microsoft möchte, dass man diesen auch wirklich wahrnimmt. Im ersten Teaser fand sich mit 6>4 bereits ein vergleichbarer Text; bei diesem handelte es sich offenbar um eine Anspielung auf die 6-Teraflop-GPU der Project Scorpio, die der 4-Teraflop-GPU der PS4 Pro überlegen sei.

Der neue Schriftzug könnte nun das Release-Datum offenbaren, denn lässt man den Bindestrich zwischen abschließenden Zahlen einfach weg bleibt "101317" oder eben der 13. Oktober 2017 übrig. "X10S" könnte für den Namen Xbox 10 S stehen, nachdem Microsoft zuletzt den Buchstaben "S" geschrieben in der Schriftart der Scorpio-Marketing-Materialien per Trademark schützen ließ. Microsoft könnte durch diese Namenswahl größere Parallelen zum Betriebssystem Windows 10 herstellen wollen.

Noch etwas weiter gehen die Spekulationen um den vermeintlichen Preis. Gibt man den kompletten Schriftzug bei Google ein und switcht auf die Bildersuche, dann beommt man als Ergebnis auch ein Bild des Magazins "Radio Electronics" aus dem August 1980. Bevor die Meldungen um die neuen Spekulationen um die Project Scorpio im Netz die Runde machten, war dieses Bild bei Google noch deutlich populärer und früher in der Ergebnisliste platziert. Zu sehen ist darauf ein Roboter im Stile von R2-D2 aus "Star Wars" sowie der Schriftzug "Build This Robot for Under $400". Alles nur Zufall? Oder will Microsoft auf diesem Weg bereits die wesentlichen Infos mitteilen? Am kommenden Sonntag werden wir ab 23:00 Uhr im Rahmen des E3 Media Briefings Genaueres wissen. Wir berichten natürlich live für euch!