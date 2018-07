Gerücht: Gleich zwei Next-Gen-Konsolen in Arbeit?

Microsoft hat ja auf der E3 2018 bereits bestätigt, dass sich die nächste Xbox-Konsole offiziell in Arbeit befindet. Neue Gerüchte besagen jedoch, dass die Redmonder womöglich sogar an zwei Konsolen werkeln könnten.

Unter dem Projektnamen Xbox Scarlet soll derzeit die nächste Xbox-Konsole bei Microsoft entstehen. Oder werden es am Ende sogar zwei Konsolen?

Während Microsoft sich mit Details zu den Next-Gen-Planungen noch bedeckt hält, berichtet Thurrot nun, dass die Remonder gar zwei Versionen der Xbox der nächsten Generation veröffentlichen könnten. Eine Version der Xbox Scarlet wäre demnach eine traditionelle Heimkonsole, auf der Spiele lokal gezockt werden.

Das zweite Modell soll hingegen eine Cloud-basierte Streaming-Box sein, auf der die einzelnen Spieltitel nicht lokal, sondern über die Scarlet Cloud abgespielt werden. Das macht insofern Sinn, als dass Microsoft bereits bestätigt hat, auch viel in den Cloud-Gaming-Bereich zu investieren. Die alternative Version der neuen Plattform könnte also genutzt werden, um Microsofts voraussichtlich kommenden Game-Streaming-Dienst aus der Cloud zu pushen.

Laut dem Bericht soll die Entscheidung der Spieler für die reguläre Scarlet oder die Scarlet Cloud aber keinen Unterschied bei den Inhalten machen; diese sollen auf beiden Plattformen gleichermaßen erhältlich sein. Indes soll auch die reguläre Scarlet aber zumindest einen Zugang zum geplanten Streaming-Dienst - vermutlich eine Weiterentwicklung des aktuellen Xbox Game Pass - haben.

Der Thurrott-Bericht wiederholt außerdem, dass Microsoft die neuen Konsolen weiterhin im Jahr 2020 veröffentlichen möchte. Konkrete Details könnten von der E3 2019 im Sommer nächstesn Jahres zu erwarten sein. Inwieweit dem neuen Bericht Glauben zu schenken ist, bleibt indes abzuwarten. Thurrott hat sich in der Vergangenheit durch genauer Vorhersagen in Bezug auf Microsoft ausgezeichnet, eine Gewähr auf Richtigkeit des neuen Berichts ist das bis zu einer offiziellen Bestätigung durch das in Redmond ansässige Unternehmen selbst aber natürlich nicht.