Die Spielebibliothek der Xbox One ist wieder gewachsen. Geometry Wars: Retro Evolved 2 und Geometry Wars 3: Dimensions Evolved sind nun abwärtskompatibel.

Geometry Wars: Retro Evolved 2 und Geometry Wars 3: Dimensions Evolved stehen ab sofort auf der Liste der abwärtskompatiblen Spiele. Larry "Major Nelson" Hryb, der Director of Programming für Xbox Live, hat das nun via Twitter verkündet. Wenn man die Spiele schon für die Xbox 360 besitzt, kann man die Versionen auf der Xbox One kostenlos zocken.

Geometry Wars: Retro Evolved 2 wurde 2008 für die Xbox 360 veröffentlicht. Im Jahr 2014 kam Geometry Wars 3: Dimensions Evolved für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 3, die Xbox 360 und die Xbox One auf den Markt. Ein Jahr später folgten Versionen für die PlayStation Vita sowie Android und iOS. Geometry Wars 3: Dimensions Evolved war also bereits für die Xbox One erhältlich. Jetzt ist das Spiel aber ebenfalls in der X360-Fassung abwärtskompatibel.