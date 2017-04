In diesem Jahr wird Microsoft seine leistungsstarke Hardware Project Scorpio auf den Markt bringen, die dann echtes 4K-Gaming ermöglichen soll. Der Release soll natürlich von einigen Zugpferden im Software-Bereich begleitet werden und diesbezüglich wurden nun vermeintliche Details bekannt.

Die Webseite Windows Central hat neue Informationen rund um die Software für die Xbox One Scorpio basierend auf erworbenem Marketing-Material erhalten. Demnach möchte Microsoft die 4K-Möglichkeiten der leistungsstarken neuen Plattform anhand von zwei echten Blockbustern demonstrieren.

Laut dem Bericht wird Microsoft im Zusammenhang mit der Scorpio auch das neue Rennspiel Forza Motorsport 7 als First-Party-Headliner ankündigen. Die Vorstellung soll bereits in den nächsten Wochen erfolgen. Quellen sprechen gegenüber der Seite davon, dass das neue Rennspiel in echtem 4K "äußerst überwältigend" aussehe. Weitere First-Party-Titel, auf die Microsoft in Bezug auf die Scorpio seinen Fokus richte, seien indes Crackdown 3 und State of Decay 2.

Doch auch an der Third-Party-Front ist Microsoft offenbar fleißig, um genügend Titel mit echten 4K-Möglichkeiten für die Plattform zu gewinnen. Weniger überraschend ist die Tatsache, dass sich darunter auch Star Wars: Battlefront 2 befinden soll, schließlich spielten DICE-Entwickler schon beim ersten Scorpio-Teaser-Clip eine Rolle. Dazu gesellen sich von Electronic Arts auch das neue Madden NFL sowie FIFA und von Activision das nächste Call of Duty.

Etwas überraschender taucht auf dieser Liste auch das Rockstar-Sequel Red Dead Redemption 2 auf, das erst im Oktober offiziell für PS4 und Xbox One angekündigt wurde. Während PS4-Spieler zeitexklusiv als Erstes Zugang zu ausgewählten Online-Inhalten erhalten sollen, dürfen sich Xbox-Scorpio-Käufer hingegen über eine echte 4K-Auflösung freuen. Ein Termin für das Abenteuer im Wilden Westen über Herbst 2017 hinaus wurde noch nicht genannt, ein Leak legt jedoch den 03. Oktober 2017 nahe.

Laut dem Bericht sollen andere Xbox-One-Spiele, die eigentlich in den Auflösungen 900p und 1080p laufen, für die Scorpio optimiert und auf eine 4K-Auflösung hochskaliert werden - ein entsprechendes TV-Gerät vorausgesetzt. Die offiziell Bestätigung der oben genannten Gerüchte steht jedoch noch aus. Wir halten euch auf dem Laufenden.