Ihr liebäugelt mit der Anschaffung einer Xbox One S oder der leistungsstärkeren Xbox One X? Dann hat Microsoft nun zahlreiche neue Spiele-Bundles für euch parat, die ihr im bevorstehenden Weihnachtsgeschäft erwerben könnt. Ein Überblick!

Im Rahmen der Sonderausgabe "Inside Xbox" zur gamescom 2018 hat Microsoft gleich mehrere neue Konsolen-Bundles rund um Xbox One S und Xbox One X angekündigt, so dass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte - diverse Blockbuster natürlich inklusive.

So wird es ab dem 14. September 2018 ein Bundle samt Shadow of the Tomb Raider geben; dieses könnt ihr sowohl mit einer 1TB Xbox One S (299,99 Dollar) als auch mit einer 1TB Xbox One X (499,99 Dollar) erwerben. In jedem Paket sind neben Konsole und Spiel auch ein Wireless Controller sowie ein Monat Xbox Game Pass und 14 Tage Xbox Live Gold enthalten.

Zu gleichen Preisen gibt es beide Konsolen ab dem 02. Oktober 2018 auch mit Forza Horizon 4; dieses Paket bringt euch außerdem als Bonus Forza Motorsport 7 als Download-Vollversion ein. Im Übrigen sind die Inhalte mit dem Tomb-Raider-Paket deckungsgleich.

Rund um den Shooter Battlefield V gibt es die Gold Rush Special Edition der Xbox One X im Bundle. Hier ist Battlefield V in der Deluxe Edition sowie der Klassiker Battlefield 1943. Die Konsole selbst bekommt dabei ein spezielles Sonder-Design spendiert und umfasst neben den Probezeiträumen für Xbox Game Pass und Xbox Gold Live auch eine einmonatige Mitgliedschaft bei EA Access. Verfügbar ab dem 16. Oktober 2018 zum Preis von 499,99 Dollar.

Weitere Bundles zu Battlefield V gibt es mit der regulären 1TB Xbox One S (299,99 Dollar) sowie 1TB Xbox One X (499,99 Dollar) und den weiteren Inhalten der eingangs erwähnten anderen Pakete.

Bleibt zu guter letzt das Xbox One X Fallout 76 Bundle, das ebenfalls einen Xbox Wireless Controller, die Vollversion von Fallout 76, und je einen Monat Xbox Game Pass und Xbox Live Gold umfasst. Die Auslieferung erfolgt ab dem 14. November 2018.

Alle Pakete lassen sich ab sofort vorbestellen; die konkreten deutschen Preise lagen im Zeitpunkt dieser Meldung noch nicht vor. Bilder aller Pakete gibt es in der beigefügten Galerie für euch.