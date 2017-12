Weihnachten ist gemeinhin das Fest der Liebe, für Kinder stehen dann aber schlussendlich doch öfter mal die Geschenke im Fokus. Nicht so für den 9-jährigen Mikah, der auf eine neue Xbox One verzichtete, um zu helfen.

Auch der 9-jährige Mikah aus Ashland County in den USA hatte natürlich seinen Wunschzettel für das Weihnachtsfest schon parat. Mit dabei: eine Xbox One aus dem Hause Microsoft. Diesen Wunsch hat der Junge nun aber kurzerhand aufgegeben, um zu helfen.

Als Mikah Frye mit seiner Großmutter in Ashland unterwegs war, sah er einige Obdachlose in der Straße, die mit der winterlichen Kälte zu kämpfen hatten. Nach einer kurzen Unterredung mit seiner Großmutter entschied er, dass man diesen mit Decken helfen müsse.

Auf die Frage, ob er denn für die Anschaffung von Decken auch auf ein Weihnachtsgeschenk verzichten würde, sagte Mikah zu. Nach kurzer Bedenkzeit rechnete er vor: Wenn eine Xbox One 300 Dollar kostet und eine Decke 10 Dollar, dann kann man davon 30 Decken für Obdachlose zur Verfügung stellen, damit diese nicht so sehr frieren.

Dieses Feingefühl für Hilfsbedürftige hat Mikah durch seine Erfahrungen am eigenen Leib gelernt. Aufgrund finanzieller Probleme mussten seine Eltern vor etwa drei Jahren ihr Haus aufgeben und es hat einige Wochen gedauert, bis sie ein neues Zuhause gefunden haben. Die Übergabe der Decken - am Ende waren es sogar deren 60, die der Organisation namens Access und den Obdachlosen in der Nachbarschaft zugute kamen - verband er daher auch mit den Worten: "Heute lebe ich in meinem eigenen Haus, und eines Tages wirst du das auch. Dein Freund Mikah."

Soviel Hilfsbereitschaft muss natürlich belohnt werden, und das tat in diesem Fall Microsoft. Der Branchenriese aus Redmond hat von der Geschichte erfahren und Mikah kurzerhand ein Weihnachtsgeschenk gemacht: eine Xbox One S samt Spielen.