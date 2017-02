Möglicherweise hat Warner Bros. in einer Pressemitteilung zum neuen Mittelerde-Spiel etwas zu viel verraten. Erscheint die aufgebohrte Xbox One unter dem Namen Project Scorpio bereits im Sommer?

In einer gestrigen Pressemitteilung, in der Mittelerde: Schatten des Krieges angekündigt wurde, enthüllte Warner Bros., für welche Konsolen das neue Spiel aus dem "Herr-der-Ringe"-Universum erscheinen wird. Darin heißt es wörtlich, dass Schatten des Krieges "vom 24. August 2017 an für Xbox One, Project Scorpio, PC mit Windows 10 (Windows Store und Steam), PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro erhältlich" sein wird. Die Formulierung lässt also den Schluss zu, dass die neue Microsoft-Konsole spätestens zu diesem Datum auf dem Markt sein müsste. Eigentlich wurde der Launch erst zum Weihnachtsgeschäft Ende des Jahres eingeplant. Wurde der Termin vorgezogen?

Eher unwahrscheinlich. Viel wahrscheinlicher ist, dass Warner Bros. sich unglücklich ausgedrückt hat und viel mehr gemeint ist, dass Mittelerde: Schatten des Krieges auch für Project Scorpio erscheinen wird, sobald die Plattform eben erhältlich ist. Immerhin ist durch diesen versehentlichen (?) Patzer das neue Spiel in aller Munde. Solange Microsoft offiziell keine Planungsänderung bekannt gibt, bleibt es also bei der angestrebten Veröffentlichung im Winter. Oder ist für euch etwas mehr dran?