Xbox One + Windows 10

Microsoft spendiert Audio-Fetischisten auf seinen Plattformen Xbox One und Windows 10 in Bälde ein neues Update. Dieses wird die Unterstützung des Dolby-Atmos-Standards mit sich bringen.

Entsprechende Pläne haben Microsoft Xbox und Dolby nun gemeinsam via Xbox Wire kommuniziert. Demnach sollen die beiden Plattformen im kommenden Jahr 2017 um Dolby Atmos erweitert werden.

Spencer Hooks, Director of Gaming bei Dolby Laboratories, zeigt sich vom Nutzen für Gamer überzeugt, schließlich könne man via Dolby Atmos beispielsweise auch schon anhand des Sounds feststellen, aus welcher Richtung Verbündete oder Gegner in dreidimensionalen Spielumgebungen kommen. Auch Scharfschützen auf dem Dach sollen aus der jeweiligen Richtung im Spiel auch akustisch vernommen werden können.

Dolby Atmos soll aber nicht nur taktische Vorteile bringen, sondern den Spielern auch schlicht eine intensivere Spielerfahrung ermöglichen. Die Xbox One werde die erste Spielekonsole sein, die den Standard unterstützt. Für die Blu-ray-App steht Dolby Atmos via Preview bereits zur Verfügung.

Um davon Gebrauch zu machen, benötigt ihr ein Dolby-Atmos-fähiges Lautsprechersystem; im Übrigen kann das Feature auch virtuell auf allen Lautsprechern freigeschaltet werden.