Microsoft hat für seine aktuelle Konsole Xbox One frische Features in Aussicht gestellt; diese sollen per Firmware-Update nachgeliefert werden.

Während eines Windows-Events hat Microsoft unter anderem Pläne kommuniziert, die Plattform Beam nicht nur auf Windows 10, sondern auch auf der Xbox One direkt zu integrieren. Dabei handelt es sich um einen Livestreaming-Dienst, den man erst im August erworben hatte. Ähnlich wie bei Twitch können Nutzer Live-Game-Streams darüber anschauen und fast in Echtzeit mit den Broadcastern kommunizieren.

Durch das Update wird Beam direkt in Windows 10 und Xbox One integriert, so dass insofern kein gesonderter App-Download mehr notwendig sein wird. Via Game Bar müsst ihr nur noch den entsprechenden Beam-Button drücken, um zu starten.

Ein weiteres neu vorgestelltes Feature in Bezug auf Xbox Live ist das Arena-Feature. Über dieses können Nutzer selbst Turniere erstellen, das Regelwerk hierzu definieren, Freunde einladen und die Entwicklung des Turniers via XBL oder auch Windows 10 verfolgen.

Zu guter letzt wurde auch Bitstream Audio Pass angekündigt; darüber soll künftig auch Dolby Atmos auf der Xbox One sowie dem Blu-ray-Player unterstützt werden. Alle Features erhalten mit dem Creators Update Einzug, welches ab Anfang 2017 als kostenfreier Download zur Verfügung gestellt werden soll.