Die Xbox One Project Scorpio soll ja ohnehin bereits die leistungsstärkste Konsole überhaupt werden und echtes 4K-Gaming ermöglichen. Nun ist die Plattform noch einmal etwas leistungsfähiger für Entwickler geworden.

Mike Ybarra von Microsoft hat sich kurz vor der E3 zu Wort gemeldet und einen weiteren Infohappen zur Project Scorpio mitgeteilt. So hat man nun die Developer Kits der Konsole angepasst und vermutlich die finalen Spezifikationen eingeführt. Dabei wurde die RAM-Nutzung durch das System selbst reduziert.

Das OS benötigt demnach nun nur noch 3 GB statt 4 GB RAM. Damit haben Entwickler jetzt statt bisher 8 GB RAM ganze 9 GB Arbeitsspeicher für ihre Zwecke zur Verfügung; insgesamt sind in der Xbox One Project Scorpio deren 12 GB verbaut. Spiele könnten dadurch noch flüssiger oder hübscher laufen. Optimieren Entwickler ihre Spiele nicht, um alle 9 GB auszunutzen, wird die Konsole selbst den RAM automatisch als Cache nutzen. Dadurch könnten beispielsweise die Ladezeiten nicht optimierter Spieler weiter verkürzt werden; alle Spiele würden so davon profitieren.

Auf der diesjährigen E3 in Los Angeles wird Microsoft vermutlich Name, Preis und Release-Termin der Plattform bekanntgeben. Erste Spekulationen diesbezüglich gab es zuletzt bereits (zur Meldung: Xbox One Project Scorpio - Gerücht: Verraten Teaser bereits Name, Termin und Preis?)