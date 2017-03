Xbox One

Microsoft sorgt für weiteren Gaming-Nachschub auf der Xbox One: Ab sofort könnt ihr drei neue Xbox-360-Titel auf der neuen Konsole zocken.

Passend zum nahenden Wochenende sorgt Microsoft dafür, dass ihr weitere ältere Titel auf der Xbox One zocken könnt. Ab sofort bereichern drei Spiele aus der Xbox-360-Ära die Liste der abwärtskompatiblen Titel.

So könnt ihr in Darksiders und Darksiders II als zwei der apokalyptischen Reiter durch ein Abenteuer ziehen, während ihr in Assassin's Creed Revelations den letzten Akt der Ezio-Saga durchleben könnt. Eine komplette Übersicht aller kompatiblen Xbox-360-Spiele findet ihr auf dieser Webseite.