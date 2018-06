Ab sofort könnt ihr drei weitere Xbox-360-Spiele auch auf der Xbox One zocken. Darunter findet sich auch des Deutschen liebster Sport – passend zur WM.

Das Angebot von Xbox-360-Titeln, die sich auf der Xbox One spielen lassen, wächst weiter und weiter. Aktuell stoßen wieder drei Games hinzu, darunter ein Fußballspiel. Natürlich, es ist schließlich gerade Weltmeisterschaft!

Larry Hryb, besser bekannt als Xbox-Sprachrohr Major Nelson, kündigte am gestrigen Tag via Twitter an, dass ab sofort das Fußballspiel Sensible World of Soccer, das Rennspiel GRID: Autosport sowie das Beat'em-Up Fable Heroes abwärtskompatibel sind.

Sensible World of Soccer, GRID Autosport and Fable Heroes are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNs2ZLo pic.twitter.com/N9IGyM5kol — Larry Hryb (@majornelson) 26. Juni 2018

Wie immer gilt: Besitzt ihr das Spiel digital, könnt ihr es sofort herunterladen. Habt ihr den Titel auf Disc im Regal, legt diese zuerst in die Xbox One ein und ladet das Spiel anschließend aus dem Store. Für eine vollständige Liste aller abwärtskompatiblen Spiele folgt einfach unserer Quelle am Ende dieser Meldung. Neben zahlreichen Xbox-360-Games sind auch Spiele der ersten Xbox-Generation darunter.