Die gamescom ist vorbei, Zeit also wieder für Nachrichten von anderer Front: Microsoft hat zusammen mit Drittanbietern wieder einmal die Liste abwärtskompatibler Xbox-360-Spiele auf der Xbox One erweitert. Auf ihre Kosten kommen dabei Fans von The Walking Dead.

Gleich drei neue Titel gibt es auf der Liste der abwärtskompatiblen Spiele auf Microsofts Xbox One. Dabei handelt es sich allesamt um Walking-Dead-Titel aus dem Hause Telltale Games.

Konkret könnt ihr nun auch The Walking Dead: Season One, The Walking Dead: Season Two und auch The Walking Dead: Michonne auf eurer Xbox One zocken, wenn ihr die Spiele für die Xbox 360 erworben hattet. Käufer von digitalen Versionen können diese nun auf die Xbox One herunterladen.

The Walking Dead: Season One wurde ursprünglich im Jahr 2012 veröffentlicht und brachte mehrere Nachfolger und Spin-Offs hervor. Der aktuelle Teil der Reihe ist The Walking Dead: A New Frontier und fokussiert sich auf Clementine.