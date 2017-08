Xbox One

Fernab der vielen Action-Blockbuster suchen viele Eltern hier und da nach familientauglichen Titeln. Drei davon sollen in diesem Jahr für die Xbox One erscheinen; es handelt sich um Remaster früherer beliebter Spiele.

Während des Media Briefings zur gamescom hat Microsoft auch an Familien gedacht und gleich drei Remaster beliebter Titel für die ganze Familie für die Xbox One angekündigt. Dabei handelt es sich um Disneyland Adventures, Rush: A Disney Pixar Adventure und Zoo Tycoon. Diese waren allesamt ursprünglich als Kinect-Titel für die Xbox 360 veröffentlicht worden; Zoo Tycoon war zudem auch ein Launch-Titel für die Xbox One im Jahr 2013.

Die Neuauflagen wurden allesamt weiter für die Xbox One optimiert und sollen Familien im diesjährigen Weihnachtsgeschäft glücklich werden lassen. Der Release soll im Herbst erfolgen, so dass ihr die Titel auch jüngeren Gamern unter den Weihnachtsbaum legen könnt.