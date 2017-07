Die Liste der abwärtskompatiblen Spiele für Xbox One wächst weiter an. Dieses Mal hat Microsofts Larry Hyrb alias Major Nelson drei Action-Titel, die ursprünglich für die Xbox 360 erschienen sind, angekündigt.

Seit der Einführung von abwärtskompatiblen Spiele auf der Xbox One, wächst die Liste an auf der aktuellen Konsole spielbaren Xbox-360-Titeln stetig weiter an. Nun wurden drei weitere Spiele in das Portofolio aufgenommen. Der namenhafteste Vertreter dürfte das ursprünglich im Juli 2011 erschienene Red Faction: Armageddon von Entwickler Volition und dem damals noch tätigen Publisher THQ sein.

In Red Faction: Armageddon kämpft ihr in Thrid-Person-Shooter-Manier auf dem Mars gegen Aliens. Erst vor wenigen Tagen wurde bestätigt, dass Red Faction: Armageddon Teil der Games with Gold im August 2017 sein wird. Xbox-Live-Gold-Abonennten erhalten das Action-Spiel demnach in der zweiten Hälfte des kommenden Monats kostenlos. Die Bestätigung von Red Faction: Armageddon als abwärtskompatibles Spiel, ist deshalb nicht überraschend.

Bei dem zweiten Neuzugang auf der Liste der abwärtskompatiblen Xbox-360-Spiele für Xbox One handelt es sich um den vertikal-scrollenden Shooter Gyruss von Konami. Das Shoot'em Up-Arcade-Spiel kam erstmals 1983 in die Spielhallen und schaffte es später auf andere Systeme wie diverse Atari-Konsolen, den C64 oder das NES. Die Xbox-360-Version von Gyruss ist schließlich 2007 als Arcade-Titel im Markplatz der Konsole erschienen.

Den Abschluss der Neuzugänge bildet dieses Mal Raiden IV, das ebenfalls ein vertikal-scrollender Shooter ist. Allerdings hat es der vierte Teil der Raiden-Reihe in seiner Xbox-360-Version nie nach Europa geschafft. Deshalb ist es noch unklar, ob Raiden IV auch in Deutschland als abwärtskompatibles Xbox-360-Spiel auf der Xbox One spielbar sein wird.