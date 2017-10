Unter der Haube der Xbox One X versteckt sich eine nette kleine Überraschung für Fans der Konsole.

Easter Eggs findet ihr nicht nur in Spielen. Auch auf Hardware werden immer wieder kleine Überraschungen versteckt. Wer sich die neue Xbox One X einmal genauer ansieht, findet unter dem Gehäuse auf einer Platine einen münzgroßen Master Chief, der auf einem Skorpion reitet. Ganz in Anlehnung an den ehemaligen Codenamen der Konsole, Project Scorpio.

Wer sich traut, die Konsole zu öffnen, was wir an dieser Stelle nicht empfehlen wollen, sollte die Gravur schnell finden. Alle anderen bekommen das kleine Bildchen auch so von offizieller Seite gezeigt.

