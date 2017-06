Dieses Bauteil macht die Konsole so großartig!

Xbox One Project Scorpio

Schon bald werden wir neue Informationen zur Xbox One Scorpio erhalten, doch bis dahin könnt ihr ein besonderes Bauteil der Konsole bestaunen.

In wenigen Monaten ist es soweit und mit der Xbox One Scorpio erscheint eine neue Konsole aus dem Hause Microsoft, die vor allem durch ihre Leistung bestechen soll. Bevor das Gerät jedoch auf der E3 2017 umfangreich vorgestellt wird, hat Microsofts Corporate Vice President Mike Ybarra einen Tweet veröffentlicht, der ein Bauteil in den Fokus stellt.

Darauf zu sehen ist ein Chip, der eine zentrale Funktion in der Konsole einnimmt. Untermalt wurde der Tweet von verschiedenen Emojis, die die Power des Geräts ausdrücken sollen. Aktuelle Gerüchte zufolge soll die Xbox One Scorpio frühstens im Oktober erscheinen.