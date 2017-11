Xbox One

Microsoft konnte seine Liste der abwärtskompatiblen Xbox-360-Spiele auf der Xbox One abermals um einen Titel erweitern. Dabei handelt es sich um einen Survival-Horror-Klassiker.

Survival-Horror-Fans im Besitz einer Xbox One dürfen frohlocken, denn mit Deadly Premonition steht nun ein Klassiker des Genres auf der aktuellen Microsoft-Heimkonsole zur Verfügung. Der frühere Xbox-360-Titel ist nun bereits für das Abwärtskompatibilitäts-Feature der Xbox One und kann daher auf diesem Wege auf der neuen Konsole von Microsoft gezockt werden.

Deadly Premonition wurde vom bekannten Spiele-Designer Hidetaka Suehiro, auch bekannt als SWERY oder Swery65, geschaffen. Ihr übernehmt im Titel die Rolle des FBI Special Agents Francis York Morgan, der sich in Greenvale in Washington auf die Jagd nach einem Serienkiller begibt.

Das Spiel wurde startk von "Twin Peaks" von David Lynch beeinflusst und fühlt sich insgesamt ziemlich einzigartig an, was auch auf das Setting zurückzuführen ist. Im Guinness Book of Records ist Deadly Premonition unter anderem als polarisierendstes Survival-Horror-Spiel überhaupt aufgeführt.